Borja Valero su Spalletti: “Ribalta gli ambienti con entusiasmo ed idee”

L’ex centrocampista di Fiorentina e Inter, Borja Valero ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche della sfida tra Inter e Napoli. Sul tecnico azzurro, che conosce per l’esperienza in nerazzurro, ha detto: “Se c’è un tecnico capace di ribaltare l’ambiente, di portare subito idee e di aggiungere entusiasmo, quello è Luciano Spalletti. L’abbiamo visto subito anche noi all’Inter: è riuscito a ricostruire e a centrare gli obiettivi che il club aveva. Anche ora al Napoli ha avuto un impatto incredibile ed è meritatamente in vetta”. Sulla sua ex squadra: “Questa per l’Inter è un’occasione ottima per avvicinarsi alla vetta, soprattutto perché finora non ha battuto dirette concorrenti. Per me, a prescindere dal risultato col Napoli, c’è e ci sarà per il titolo”.