Bargiggia: “C’è un giallo intorno al futuro della Salernitana”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha scritto sul suo sito in merito alla questione che riguarda la Salernitana. “C’è un giallo intorno al futuro della Salernitana che prende forma dallo spostamento al prossimo 5 dicembre del termine ultimo per valutare le offerte di acquisto del club che da questa estate è finito dentro ad un doppio Trust per evitare il nodo delle multiproprietà.

Questo spostamento, inizialmente fissato allo scorso 15 novembre, ufficialmente sarebbe stato necessario per due ragioni: la mancanza di proposte idonee ad essere valutate nella loro reale portata per mancanza di tutta la documentazione relativa, ma anche la volontà di concedere più tempo ai possibile compratori per eseguire la due diligence.

Queste, come dicevamo, le motivazioni formali offerte dai rappresentanti dei due Trust: Melior Trust e Widar Trust. In realtà, nelle segrete stanze del Palazzo del calcio, non sono pochi i sospetti per cui dietro a questo rinvio ci sarebbe ancora la lunga mano di Claudio Lotito che, in verità, non avrebbe nessuna intenzione di privarsi del club.

Del resto, da tempo ormai, la battaglia in atto tra il patron della Lazio e la Federcalcio è senza esclusione di colpi. Sul tema tamponi, Lotito, con la riduzione della squalifica ha vinto il primo round potendo tornare ad occupare ruoli istituzionali. Qualcuno sostiene che, sulla Salernitana starebbe giocando col fuoco, pronto persino ad arrivare ad uno scontro tra la città di Salerno e la Federcalcio in caso di un possibile provvedimento di esclusione del club dai campionati professionistici.

Insomma, il rischio di arrivare ad avvelenare i pozzi per alimentare l’incendio, nel Palazzo, qualcuno non lo esclude”.