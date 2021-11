Anche Higuain non segnò mai al Meazza. Due azzurri a secco da sempre

Gli azzurri Insigne e Mertens a secco. Quattro partite, insomma, ma tre effettive considerando che quella con la Salernitana l’ha guardata in borghese perché infortunato: non troppo, giova ripeterlo, ma un pochino nell’ottica delle sue recenti abitudini. Del tutto dimenticata, invece, è la sensazione di vedere un centravanti del Napoli fare centro con l’Inter a San Siro. Quasi un tabù, ormai: non ce l’ha fatta Higuain ai tempi azzurri e per il momento neanche Mertens (che però può sempre recuperare, per carità). L’ultimo, dicevamo, fu Cavani: era il 9 dicembre di 9 anni fa, 2012 per la precisione, e il Matador rese meno dura la sconfitta con la rete del 2-1. Altri tempi. Come quelli di Hamsik e Lavezzi, rispettivamente autori di uno e 2 gol con i nerazzurri a Milano, e soprattutto Callejon. Il re di questa speciale classifica con 3 reti: una doppietta a inchiodare il 2-2 del 2014 e poi un acuto per brindare all’1-0 del 2017. Per la cronaca anche Insigne è a zero con l’Inter in trasferta, a dispetto del tris calato in faccia al Milan in carriera proprio a San Siro. Questione di prospettive.