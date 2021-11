WOMEN CHAMPIONS – Impresa Juventus a Wolfsburg. Le parole a fine gara dei protagonisti

Il calcio femminile ieri pomeriggio entra nella storia, grazie alla Juventus di coach Montemurro. La compagine bianconera vince in Germania sul campo del Wolfsburg con il punteggio di 0-2. Decisive le rete nella ripresa, la prima autogol di Hendrich su cross di Girelli e il raddoppio è di Staskova su azione di contropiede con assist di Bonansea. A fine gara le parole dei protagonisti.

«Una grandissima partita della nostra squadra, forse oltre le aspettative – così il l’Head of Juventus Women, Stefano Braghin -. Le ragazze sono state splendide, hanno interpretato la partita anche con il giusto coraggio, che è sempre importante per costruire certe imprese sportive. Stiamo vivendo una bellissima serata, facciamo questo lavoro per vivere queste emozioni, dobbiamo conservarle dentro di noi. La sensazione è incredibile: cinque anni fa quando il Wolfsburg aveva già tante coppe in bacheca le Juventus Wome non esistevano e abbiamo affrontato una squadra in un Paese in cui ci sono dieci volte le giocatrici che ci sono in Italia. Questo vuol dire che abbiamo fatto tanta strada, ma non basta, quello che c’è dietro le spalle serve per darci coraggio in vista di quello che verrà».

————————————————————————————————————————————- «Abbiamo seguito il nostro piano gara, sapevamo come sarebbero andati i primi minuti, siamo stati bravi a gestirli, soprattutto a gestire il pallone con attenzione, credo che questo abbia fatto la differenza – l’analisi di Mister Montemurro -. Per noi è stata una partita importante, avevamo bisogno di credere di poter fare queste partite e l’abbiamo fatto. Ora abbiamo una grande occasione, è tutto aperto contro squadre fantastiche, sarà molto interessante il resto del percorso»