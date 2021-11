UFFICIALE – Esonerato il c.t. dell’Uruguay Oscar Tabarez

Le ultime 4 sconfitte di fila e la conseguente mancata qualificazione ai mondiali in Qatar 2022, costano caro al c.t. Oscar Washington Tabarez. La federazione sudamericana lo esonera e così finisce un’era per l’ex tecnico del Milan. Ecco il comunicato ufficiale. “Il Comitato Esecutivo dell’AUF informa che ha risolto il contratto di Óscar Washington Tabárez e degli altri membri dello staff della nazionale. Manifestiamo enfaticamente che questa decisione non implica il mancato riconoscimento dell’importante contributo di Tabarez al calcio uruguaiano. Salutiamo e riconosciamo gli importanti risultati ottenuti in questi 15 anni, che hanno collocato nuovamente l’Uruguay tra i primi posti del calcio mondiale. Manifestiamo il nostro rispetto e riconoscimento al professionismo e alla dedicazione durante questo lungo processo di lavoro e incommensurabile legame che questa fruttuosa tappa lascia nella storia della nazionale. Il Comitato esecutivo dell’AUF ha preso questa difficile decisione in virtù delle circistanze attuali, con l futuro prossimo compromesso e i risultati che tutti aspettiamo”.

Fonte: gianlucadimarzio.com