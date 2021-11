Spartak Mosca-Napoli, per gli azzurri sarà una toccata e fuga

A Mosca, causa Covid-19, la media dei morti si avvicina a quasi 1300 e la prossima settimana il Napoli dovrà giocare la quinta sfida di Europa League. Sarà una trasferta ad ostacoli e rispetto al passato, il programma sarà stravolto. La conferenza stampa si farà probabilmente a Castel Volturno e non si entrerà all’interno dello stadio per tastare il terreno di gioco. Si andrà direttamente in albergo, in una sorta di bolla, per uscire direttamente il giorno della partita. Allo stadio andranno il 30% dei vaccinati, fischio d’inizio ore 16,30. Insomma una toccata e fuga.

Fonte: Il Mattino