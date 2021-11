SERIE B FEMMINILE – Il Como Women annuncia cinque convocate in Nazionale

F. C. Como Women comunica che le seguenti giocatrici sono state convocate con le rispettive nazionali per i prossimi impegni:

Emma Lipman – convocata con la Nazionale di Malta – Qualificazioni Mondiali 2023 (Malta – Montenegro 26/11 e Bosnia – Malta 30/11)

Alma Hilaj – convocata con la Nazionale dell’Albania – Qualificazioni Mondiali 2023 (Albania – Norvegia 25/11 e Kosovo – Albania 30/11)

Vlada Kubassova – convocata con la Nazionale dell’Estonia – Qualificazioni Mondiali 2023 (Slovenia – Estonia 26/11)

Chiara Bianchi – convocata con la Nazionale Italiana U19 – stage a Tirrenia 22-28 novembre Elisa Mariani

– convocata con la Nazionale Italiana U19 – stage a Tirrenia 22-28 novembre

Per Chiara Bianchi, classe 2004, nata a Faloppio, che proviene dal settore giovanile del Como Women, si tratta della prima convocazione in assoluto in maglia azzurra, un grosso in bocca al lupo per questa nuova atleta lariana che entra nel giro della nazionale italiana. La prima reazione di Chiara: “Sono molto felice dell’opportunità ricevuta in questi giorni, ovviamente sono entusiasta di poter iniziare questo nuovo percorso e metterò tutta me stessa per ottenere i migliori risultati possibili”. Anche il presidente del Como Women

Stefano Verga ha commentato: “Una grande soddisfazione per Chiara, ed è un grande orgoglio anche per la

società che una ragazza prodotto del nostro settore giovanile sia stata convocata per una rappresentativa nazionale”.

Fonte: Ufficio stampa Como Women