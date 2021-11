Serena, ex calciatore: “Sanchez non sarà a disposizione contro il Napoli”

L’esame di domenica al Meazza per la difesa azzurra sarà difficile contro la formazione che in serie A ha segnato più di tutte andando in gol in tutte la partite. Simone Inzaghi dovrà fare i conti con l’assenza di Sanchez che si infortunato con la nazionale cilena. Dzeko migliora giorno dopo giorno, sensazioni positive anche per l’impiego di Lautaro Martinez reduce dagli impegni con l’Argentina: tutti e due dovrebbero farcela a essere in campo dal primo minuto, l’altra soluzione è Correa.

«Sanchez si è infortunato non ci sarà e a Simone Inzaghi mancherà un’alternativa di alto livello in avanti durante la gara perché il cileno è bravo ad attaccare gli spazi, ha fisicità e sa difendere palla». Lo dice Aldo Serena, ex attaccante dell’Inter che conquistò lo scudetto con i nerazzurri nel 1989 vincendo il titolo di capocannoniere con 22 gol, e si esprime in termini molto positivi sul tandem Dzeko-Lautaro Martinez. «Due attaccanti completi, hanno tecnica e visione di gioco e si completano al meglio: Dzeko gioca più centrale con Lautaro in appoggio ma il centravanti bosniaco si abbassa anche da trequartista con l’argentino che può colpire negli spazi».

E poi c’è Correa. «Con l’Udinese è cresciuto con un secondo tempo di ottima fattura: ha talento e velocità». R. Ventre (Il Mattino)