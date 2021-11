PRIMAVERA 1 – Al Milan lo scontro diretto contro la Juventus. L’Atalanta vince di misura in casa

Questo pomeriggio si sono giocate le partite valevole per la decima giornata del campionato Primavera 1. L’Atalanta batte in casa il Cagliari, grazie alla rete decisiva di testa di De Nipoti. Il Milan vince lo scontro contro la Juventus per 3-1, decisiva la doppietta di Nasti e la rete di Capone, ai bianconeri non basta il gol di Cerri.

Marcatori: 8′ Nasti (M), 34′ Cerri (J), 54′ Nasti (M), 75′ Capone (M)

Milan: Jungdal; Stanga, Coubis, Obaretin (85′ Nsiala), Bozzolan (46′ Kerkez); Di Gesù, Tolomello, Alesi (76′ Bright); Capone, Nasti (76′ Rossi), El Hilali (76′ Traore). A disp. Desplanches, Pseftis, Kerkez, Polenghi, Nsiala, Bjorklund, Bright, Rossi, Eletu, Traore. All. Giunti Federico

Juventus: Senko; Savona, Turicchia (56′ Rouhi), Nzouango, Citi; Sekularac (56′ Maressa), Ledonne, Bonetti, Iling-Junior; Chibozo, Cerri (56′ Turco). A disp. Scaglia, Ratti, Rouhi, Turco, Doratiotto, Dellavalle, Mbangula, Maressa. All. Bonatti Andrea

Ammoniti: 51′ Nasti (M), 63′ Iling-Junior (J), 78′ Traore (M)

Arbitro: sig. Bordin Andrea (Bassano del Grappa)

Marcatori: De Nipoti (A)

Atalanta: Sassi, Ceresoli, Zuccon (46′ Sidibe), Cittadini, Renault, Oliveri (73′ Del Lungo), Panada, De Nipoti (84′ Chiwisa), Pagani (63′ Omar), Berto, Giovane (84′ Lozza). A disposizione: Bertini, Del Lungo, Sidibe, Mediero, Chiwisa, Fisic, Omar, Regonesi, Bernasconi, Lozza. Allenatore: Massimo Brambilla

Cagliari: D’Aniello, Palomba, Conti (73′ Carboni), Iovu, Del Pupo (73′ Cavuoti), Kourfalidis (82′ Schirru), Manca (46′ Yanken), Desogus, Astrand, Tramoni (23′ Vitale), Sulis. A disposizione: Fusco, Carboni, Caddeo, Schirru, Vitale, Pulina, Vinciguerra, Pintus, Cavuoti, Murru, Secci, Yanken. Allenatore: Alessandro Agostini

Ammoniti: Cittadini (A), Zuccon (A), Oliveri (A), Del Pupo (C), Kourfalidis (C), Panada (A), Vitale (C), Desogus (C)

Espulsi: Iovu (C)

Arbitro: Milone Stefano di Taurianova

Fonte: mondoprimavera.com