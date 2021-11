Oggi Giuntoli spiegherà a Lozano alcune cose! DeLa in tribuna al Meazza

Oggi il ds Giuntoli proverà a spiegare al Chucky che bisogna stare più attenti con le parole. Ma nessun caso diplomatico. Ospina tornerà titolare mentre Meret giocherà a Mosca con lo Spartak. Manolas non è ancora recuperato al cento per cento, ma anche in questo caso dovrà far tirare il fiato a uno tra Koulibaly e Rrhamani in Europa League. Assente ancora Demme (non ha sintomi di alcun tipo) che però è ancora positivo e in ogni caso la quarantena minima è di dieci giorni. Il presidente De Laurentiis sarà in tribuna del Meazza.

Fonte: Il Mattino