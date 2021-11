Obiettivi Napoli – Folta concorrenza per il terzino Mazraoui

Quando si parla dell’Ajax, soprattutto in ambito di mercato, è inevitabilmente una bottega cara e la concorrenza non manca. L’ultimo giocatore in ordine di tempo è il terzino destro Noussoir Mazraoui, giocatore a scadenza di contratto. Sul calciatore marocchino oltre al Napoli, ci sono diverse squadre che lo seguono in campo europeo. In Italia: Juventus, Milan e Roma. A seguire Arsenal, Leeds, Bayern Monaco e Real Madrid. L’ultimo in ordine di tempo, secondo Espn, anche il Barcellona del neo allenatore Xavi. Insomma se il club azzurro vuole Mazraoui, dovrà muoversi in tempo per evitare le famose aste.

Fonte: ilmattino.it