Mertens, l’uomo che si distingue, non per forza per un gol

Dries Mertens, il ragazzo che si distingue sempre, non per forza per un gol o un dribbling. Lo ha fatto anche ieri, in occasione della presentazione di «Napoli, I grandi calciatori raccontati da Valter De Maggio» nel salone del Tennis Club Napoli. Dries era l’ospite d’onore della serata (con l’autore, Nando De Napoli e Carlo Alvino), ma non appena ha visto entrare l’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino è scattato come una molla. Si è alzato ed è andato a prendere letteralmente «di peso» il presidente degli scudetti azzurri per cedergli il suo posto «sul palco», accomodandosi al suo fianco su una sedia rimediata last minute. «Presidente, e ora la aspetto a casa mia per un caffè», ha chiosato il bomber del Napoli facendo un invito formale a Ferlaino che ha incassato con un sorriso e ha replicato con un secco «sì».

Il Mattino