Matthaus su Inter/Napoli: “Io e Diego da urlo, per me era un amico”

Lothar Matthaus, ex centrocampista dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport prima della sfida al Napoli che il quotidiano ha titolato così: “Io e Diego da urlo. Ma anche oggi è un match scudetto”. Il tedesco ha detto la sua sulla sfida di domenica: “Maradona per me era un amico. E’ andato via troppo presto. Ai miei tempi la A era il campionato più competitivo e ricco di campioni. Da Van Basten a Gullit, Baggio e Mancini: in Italia gli anni più belli. I nerazzurri sono favoriti contro i partenopei e, se vincessero, tornerebbero in scia. Il campionato è per tre squadre, dubito la Juventus possa lottare per lo scudetto”.