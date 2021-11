Italia, il problema è il gol: si valuta la convocazione di Joao Pedro

L’Italia ha problemi in zona gol. E la possibilità di convocare Joao Pedro per provare a dare una mano all’ attacco azzurro, solletica sia Mancini che la FIGC. Il capitano dei sardi ha ottenuto la cittadinanza italiana nel 2017, è arrivato in Italia a 18 anni ed è sposato dal 2012 con Alessandra da cui ha avuto due figli. Prima di approdare in Italia però ha disputato, vincendolo, un Sudamericano con l’U17 del Brasile, cosa che aveva complicato il passaggio in maglia azzurra anche per il Papu Gomez che aveva disputato un Sudamericano U20 con l’Argentina. La segreteria della Federazione è al lavoro per esaminare la situazione per poi valutare l’ipotesi convocazione in vista degli impegni di marzo quando l’Italia si giocherà l’accesso al Mondiale tramite i playoff. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport.