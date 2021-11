Infortunio Ounas, previsioni sui tempi di recupero

Per Adam Ounas non è certo un inizio di stagione fortunato e anche la giornata di ieri lo ha confermato. Il suo rientro dagli impegni con l’Algeria, ha avuto la notizia di un nuovo problema muscolare. Per il franco-algerino si tratta di elongazione del muscolo retto femorale destro. Per Spalletti non è certamente una notizia positiva, anzi, rischia di star fermo intorno alle tre settimane. L’ex Crotone dovrebbe rientrare di nuovo in campo per la gara interna contro l’Empoli del 12 Dicembre. Salterà insomma tutte le sfide di cartello, compreso la prima di domenica contro l’Inter al “Meazza”. Il tecnico di Certaldo farà a meno del suo “spacca partite”.

Fonte: A. Giordano Corriere dello Sport