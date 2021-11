Gli ultrà stanno preparando una sorpresa speciale per domani al Maradona

Le auto dei tifosi sono ferme all’esterno. Ed è il segnale di un entusiasmo che cresce col passare dei giorni. Quella di Milano è un’altra trasferta vietata, la terza consecutiva ai napoletani. E per domani gli ultrà preparano un altro saluto speciale, all’esterno del Maradona. Ma è evidente che non si può andare avanti a forza di divieti del Viminale. Dal centro tecnico, uno alla volta, escono i calciatori e c’è chi, come Mario Rui, si ferma per fare le foto. Dentro la squadra ha svolto la prima seduta di allenamento quasi al completo: mancano Lozano e Ospina e manca ancora Anguissa che ha avuto il permesso per rientrare stamane. E quella di oggi è la giornata delle sedute al monitor, della tattica mostrata, dei video dell’Inter che sono stati preparati dallo staff tecnico. Per guadagnare tempo, in ogni caso, anche ai tre assenti è stato inviato del materiale per cominciare a studiare i nerazzurri. Fonte: Il Mattino