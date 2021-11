[Formazioni] Inter/Napoli, due dubbi per Simone Inzaghi. Politano in vantaggio su Lozano

Domenica sera alle ore 18,00, allo stadio “Meazza”, si giocherà lo scontro al vertice tra l’Inter e il Napoli, valevole per la tredicesima giornata. Per il tecnico dei nerazzurri due i dubbi da sciogliere per la gara contro gli azzurri. In difesa Ranocchia o Dimarco, al posto dell’infortunato De Vrij. A centrocampo Calhanoglu dovrebbe spuntarla su Vidal. In attacco spazio a Dzeko-Lautaro Martinez, con Correa pronto in caso di evenienza. Per Spalletti invece scelte già fatte in vista del match contro l’Inter. Zielinski favorito su Elmas, mentre Politano è in netto vantaggio su Lozano. Infine tornerà dalla squalifica in difesa Koulibaly al fianco di Rrahamani, con il pieno recupero di Malcuit e Manolas.

Fonte: CdS