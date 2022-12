EUROPA LEAGUE – Spartak Mosca notizia shock: Promes accusato di omicidio e a rischio carcere, out con il Napoli?

Bruttissima notizia in casa Spartak Mosca. La squadra russa deve far fronte ad un grossissimo problema a pochi giorni dalla ripresa del campionato. Secondo il quotidiano olandese De Telegraaf Quincy Promes sarebbe stato convocato in Olanda per rispondere ad un’accusa di tentato omicidio colposo verso suo cugino, accoltellato in una festa avvenuta l’anno scorso ad Abcoude, zona a sud di Amsterdam. Il calciatore era stato arrestato nel Dicembre 2020 e posto in custodia cautelare come sospettato ma ha sempre negato tutto. Lo Spartak ha assicurato che il giocatore è “pienamente concentrato sulle prossime partite e che i suoi legali si stanno occupando del caso”. Se l’accusa dovesse essere confermata, allora l’attaccante rischierebbe fino a tre anni e mezzo di carcere. Pertanto rischia di saltare la sfida di Europa League con il Napoli.

Fonte: De Telegraaf