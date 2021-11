D’Angelo, giornalista: “Al momento Ranocchia è favorito per sostituire De Vrij”

Su Radio Marte, è intervenuto Vincenzo D’Angelo, giornalista, ecco le sue parole: “Inzaghi ha tante soluzione e una rosa profonda. Forse dietro non ha i ricambi di centrocampo e attacco. In difesa pensare di sostituire De Vrij con Ranocchia è diverso. Al momento Ranocchia è favorito, altrimenti l’altra soluzione sarebbe arretrare Dimarco e portare Bastoni più al centro. Il Napoli al momento è la squadra che fa più paura alle altre. Dimarco-Perisic troppo offensivi? No, abbiamo visto che Inzaghi l’ha già proposta, particolarità diversa rispetto al 3-5-2 di Conte. Ci sono idee nuove, anche nel modo di mettersi in campo. Gli esterni dell’Inter sono talmente alti e larghi che spesso sono sulla stessa linea degli attaccanti. Spesso l’Inter ha concesso troppo campo ma non credo che questa sarà la situazione perché altrimenti ti fai male, immagino un’Inter più bassa ma che comunque giocherà a viso aperto”.