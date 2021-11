Cucci, giornalista: “Inter-Napoli? Sarà una gara godibile”

Su Radio Marte, è intervenuto Italo Cucci, giornalista, ecco le sue parole: “Devo capire come reagirà il campionato alla sciagura azzurra. Ci saranno assenti da una parte e dall’altra, c’è molta curiosità per queste partitissime per capire se faranno dimenticare Belfast. Mondiale? Tra le squadre del playoff ci sono anche squadre che hanno gli stessi problemi nostri. I playoff sono una storia bruttissima ma ho la convinzione che Mancini sappia sovvertire quest’aria funebre cascata sul nostro calcio. Dopo un grande trionfo spesso abbiamo periodi amarissimi. Dopo tragedie sportive e scandali abbiamo vittorie favolose. Questa è una tipica malattia italiana, quindi questo che sta succedendo è tutto normale. Conto in Mancini e in una rivoluzione in questa tradizione di saliscendi. Inter-Napoli? Spalletti all’Inter fino a quando non venne fuori la storia di Icardi ci stava bene e aveva anche lavorato bene. Non ci sono sensi di rivalsa, mi pare una partita di altissimo livello con due allenatori che si stimano, due italiani corretti che sanno fare il loro mestiere. Sarà una gara godibile. Il Napoli sta facendo delle cose che credo sia in grado di continuare a fare. L’Inter è una squadra importantissima ma ha momenti di debolezza: approfittarne è un modo per continuare la strada verso il Tricolore”.