Bruscolotti, ex Napoli: “Rrahmani si completa con Koulibaly”

Spalletti ha organizzato una fase difensiva perfetta, impreziosita dal valore aggiunto dei singoli: Koulibaly è stato finora il miglior difensore centrale della serie A, affiancato da Rrahmani in continua crescita partita dopo partita e sempre più in crescita dall’esordio stagionale già molto convincente contro l’Udinese. Rendimento positivo dei due terzini: Di Lorenzo ha giocato tutte le partite (16 su 16, dal primo all’ultimo minuto) e Mario Rui tutte quelle di campionato da titolare. Difesa di ferro che ha funzionato al meglio grazie anche all’apporto preziosissimo in fase di non possesso dei centrocampisti e degli attaccanti. «La fase difensiva è migliorata tantissimo, Spalletti sta svolgendo un gran lavoro. Il merito è di tutti e non solo dei difensori, fondamentale è la copertura della mediana, cioè il lavoro dei centrocampisti e importante è anche quello degli attaccanti: conta moltissimo il lavoro di squadra», spiega Bruscolotti, l’ex capitano del Napoli che giocò per sedici stagioni consecutive in maglia azzurra, e elogia in maniera particolare Koulibaly. «Avendo svolto la preparazione estiva con la squadra è tornato ai suoi livelli altissimi: questo rappresenta un aspetto fondamentale per la condizione e poi importante è avere lo stesso blocco difensivo dell’anno scorso. Koulibaly è il difensore più forte della serie A e tra i primi al mondo». E sta funzionando la coppia con Rrahmani: «Sì, quest’anno è cresciuto tantissimo, è forte di testa e questo è importantissimo nelle situazioni da palla inattiva e si completa nel migliore dei modi con Koulibaly». R. Ventre (Il Mattino)