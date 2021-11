WOMEN CHAMPIONS – Wolfsburg-Juventus 0-2, impresa in Germania della compagine bianconera

Questo pomeriggio si è giocata per la quarta giornata della fase a gironi della Women Champions la sfida tra il Wolfsburg e la Juventus. Le tedesche partono aggressive, ma non creano occasioni da gol. Meglio le bianconere dove trovano la difesa delle tedesche a respingere i tiri di Bonansea, Caruso e Girelli. Il portiere Peyraud-Magnin blocca nel finale di primo tempo la conclusione di Roord. Nella ripresa la Juventus passa in vantaggio, cross di Girelli e mette nella propria porta Hendrich. La partita va in controllo delle ragazze di Montemurro che sfiorano il raddoppio con Bonansea e Rosucci. Nel recupero arriva il raddoppio in contropiede realizzato da Staskova, su assist dell’ex Brescia. Un successo che porta la Juventus a quota 7, seconda in classifica e fa un passo in avanti verso la qualificazione al prossimo turno.

Marcatrici: (aut. Hendrich 53′)

Wolfsburg (4-3-3): Schult; Janssen, Doorsoun-Khajeh (Svava 78′), Wedemeyer, Hendrich; Oberdorf, Roord, Lattwein; Knaak (Bremer 58′), Wassmuth, Huth. A disp. Kassen, Weiss, Wilms, Blasse, Starke, Smits, Blomqvist, van de Sanden, Cordes. All. Stroot

Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Boattin, Gama, Salvai, Lenzini (Hyyrynen 84′); Cernoia (Caruso 22′), Pedersen, Rosucci; Hurtig (Bonfantini 84′), Girelli (Staskova 70′), Bonansea. A disp. Aprile, Soggiu, Nilden, Lundorf, Zamanian, Beccari, Pfattner. All. Montemurro

Ammonizioni: Oberdorf (W), Gama (J)

Arbitro: Marta Huerta De Aza ​(ESP)

Fonte: ilbianconero.it