TELELCUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Inter-Napoli? Mi aspetto azzurri più sbarazzini rispetto alla sfida di Roma”

Nel corso del programma “All club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena e Francesco Carbone è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Sul match Inter-Napoli mi aspetto azzurri più sbarazzini rispetto alla sfida dell’Olimpico contro la Roma, attenti nelle due fasi, ma pronti a giocarsela al meglio, come ha detto oggi Politano alla radio ufficiale. I nerazzurri dovranno fare a meno di De Vrij, probabilmente Bastoni al centro, con Dimarco a sinistra e Skriniar a destra. L’ex Hellas Verona è il classico jolly per il quale i tecnici fanno sempre affidamento. Lozano? L’ambizione di un calciatore è sempre importante, questo nessuno lo disconosce, forse il tempismo delle sue dichiarazioni potevano essere evitate. Questi primi mesi non sta rendendo per quello che ci si aspetta da lui. Sono certo che Spalletti, appena tornerà, cercherà di punzecchiarlo e stimolarlo per dare il massimo in campo. La sfida di domenica è più importante per i nerazzurri, nel senso che dopo aver pareggiato i primi scontri diretti con Juventus e Milan, non vincere anche la prossima sarebbe più complicato a livello psicologico. Il Napoli dovrà giocarsela al meglio, capire i momenti della gara e sfruttare le occasioni che gli verranno concesse”.

