Si parte dalla “Scala”, si finisce alla “Scala”: il tour de force delle ambizioni

Si comincia dalla “Scala”, si finisce alla “Scala”. Quella del calcio. Da qui a Natale, andata e ritorno. Destinazione San Siro. La prima con l’Inter, domenica prossima, quella del 19 dicembre con il Milan. La partenza e l’arrivo per le ambizioni di un Napoli che in questo prossimo mese, in 4 scontri diretti, dovrà mettere in chiaro potenzialità e possibilità di ambire a. In tutto 9 gare. La Gazzetta dello Sport scrive: “Prima della sosta natalizia, il Napoli dovrà affrontare un tour de force con le proprie ambizioni. Nove partite (due di Europa League con il primato da blindare nel girone) con altri tre scontri d’alta classifica in calendario: contro Lazio (la prossima settimana) e Atalanta al Maradona e contro il Milan di nuovo al Meazza. Osimhen sa che questo è il momento per balzare al top.”