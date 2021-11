S. Sabatini, giornalista: “Il Napoli farà una gran partita a Milano”

A Radio Marte è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista: “Napoli grande partita a Milano? Lo penso anche io ma credo che pure l’Inter possa fare una buona partita. Il punto debole dell’Inter è solo quello degli scontri diretti ma non penso che li fallirà tutti. A parte che ogni gara fa storia a sé ma poi ne vanno interpretati i risultati. L’Inter quasi mai è stata sotto. Duello Inzaghi-Spalletti? Duello bello e ben preparato e in passato ha fatto piacere a Spalletti, si è spesso trovato bene. Credo che sia una gara piena di aspettative, che vale lo Scudetto visto che è una lotta a 3, l’Inter non è fuori. Certo che l’Inter per restare dentro dovrebbe battere il Napoli.

Fonte: Radio Marte