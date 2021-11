Photogallery – Maradona, dalla polemica per l’asta alla «pace» per la statua

Napoli si prepara a ricordare Diego Maradona nell’anniversario della sua scomparsa. E’ già passato un anno da quel maledetto 25 novembre. Stefano Ceci sta seguendo il completamento della statua che verrà presentata domenica 28 novembre allo Stadio Maradona un’ora prima di Napoli-Lazio. Creata dallo scultore Dario Caruso e realizzata da Fonderia Nolana, sarà ad altezza naturale e in bronzo, con la scritta “Anche io sono napoletano”. Ceci è al centro di un contenzioso con la famiglia Maradona, attualmente vuole solo ricordare Diego. «Perché questa deve essere l’occasione per celebrare Diego senza alcuna polemica». Lo ha detto anche a Claudia Villafane, la ex moglie di Diego. Si vedrà se allo stadio dedicato al Pibe ci saranno Claudia, le figlie Dalma e Gianinna e gli altri figli Diego Jr (che vive a Napoli e allena il Napoli United in Eccellenza), Jana e il minore Diego Fernando. Le tensioni e le polemiche, però, continuano all’interno della famiglia Maradona. L’ultima, ovviamente sui social, è quella di Gianinna, la secondogenita di Diego e Claudia, a proposito della vendita all’asta di una serie di oggetti appartenuti al Campione, realizzata dalla società argentina Adrian Mercado e programmata per il 19 dicembre. Gianinna si è scagliata contro gli altri eredi (non la sorella Dalma che ha pubblicamente apprezzato il suo intervento) scrivendo su Twitter: «Com’è difficile essere d’accordo con le persone che dicono una cosa e poi ne fanno un’altra. Insomma, non ci conosciamo ed è comprensibile. Sotto nessun punto di vista sono d’accordo a mettere all’asta gli oggetti di mio padre». «Non ci conosciamo», il riferimento è a quei fratelli che sono diventati veri fratelli dopo la morte di Maradona perché riuniti nella successione. Il ricavato dell’asta – i cui pezzi forti sono due case e tre auto – non sarà subito disponibile perché sono in corso tre cause per il riconoscimento di paternità e quindi i figli di Diego potrebbero teoricamente diventare 8.

Fonte e foto Mattino.it