Paganini: “Possibile passaggio di Vecino al Napoli”

Paolo Paganini, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: “Vecino è sempre stato un pupillo di Spalletti, più volte parlando con lui mi aveva elogiato anche le qualità di spogliatoio del calciatore. Per questo è un’operazione che si può fare. Secondo me questa è un’operazione di prospettiva visto che Anguissa andrà via per gennaio per la Coppa d’Africa.

Anguissa? Il Napoli lo riscatterà per 15 milioni sapendo che vale molto di più. E’ stata un’operazione lungimirante, bravo Spalletti a farlo crescere e a valorizzarlo. In estate, poi, vediamo cosa accadrà.

Terzino? C’è un nome nuovo, è Bastoni dello Spezia, un esterno che può essere utile perché è in crescita. L’unico problema è legato al mercato dello Spezia, che non può fare operazioni dopo la decisione della Fifa. Se il blocco diventerà sanzione, allora lo Spezia può pensare di cederlo. Si tratta di un ragazzo giovane e umile destinato a grandi palcoscenici”.

Fonte: RadioKissKiss