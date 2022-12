Padovan, Sky: “Previsioni su Inter-Napoli? I partenopei stanno meglio dei nerazzurri sotto tutti i punti di vista”

Giancarlo Padovan, giornalista di Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “La mancata qualificazione diretta dell’Italia? L’11 luglio siamo diventati campioni d’Europa, ma non siamo mai divenuti la Nazionale più forte d’Europa. Evidentemente si è sopravvalutata l’Italia, tenendo conto che tre delle quattro partite dell’eliminazione diretta dell’Europeo si sono decise o ai supplementari o ai rigori. Non sono molto ottimista in vista dei play-off, speriamo che il sorteggio sia benevolo, altrimenti sarà veramente dura andare in Qatar. Inter-Napoli e Fiorentina-Milan sono indubbiamente più importanti di Lazio-Juventus, al momento una partita di seconda fascia. Previsioni su Inter-Napoli? I partenopei stanno meglio dei nerazzurri sotto tutti i punti di vista. Inoltre, a mio avviso, gli azzurri esprimono il loro miglior calcio fuori casa, quando possono sfruttare a pieno gli scatti in profondità di Osimhen. I meriti di Spalletti? Ha dotato il Napoli di un piano A, un piano B, un piano C e un piano D. Non è un allenatore monodimensionale e questo è un grande pregio. L’Inter probabilmente non avrà a disposizione de Vrij e Bastoni e schiererà Barella in precarie condizioni. Poi, a differenza del Napoli, avrà tutta la pressione su di sé, essendo costretta a vincere per rientrare nella lotta scudetto. E, come visto con la Nazionale italiana, avere tanta pressione addosso non è mai un bene”.

