O. Ragone, giornalista: “Sta dando belle prove. Scudetto? C’è una chimica positiva nell’aria…”

A Radio Marte è intervenuto Ottavio Ragone, giornalista: “Parole di Lozano? In questo periodo in cui tra l’altro il Napoli – a parte la scaramanzia – sta dando delle belle prove colpisce il contrasto. Scudetto? Voglio essere scaramantico ma mi piace la squadra e mi piace anche il clima. Napoli ora gira su un’asse diversa. Quindi sono fiducioso però c’è una chimica positiva nell’aria, per la città e anche per la squadra. Chiaramente bisogna essere bravi a cogliere le opportunità”.

Fonte: Radio Marte