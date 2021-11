Mertens ed il suo amore per Napoli: “Mio figlio nascerà qui!”

Dries Mertens, presente alla presentazione del libro di Walter De Maggio, “Napoli: i grandi calciatori raccontati da Walter De Maggio”, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Ho guardato il libro e la copertina a al centro non ci sono ed è giusto che ci sia Diego, ho guardato a destra poi a sinistra ho guardato in panchina perché oggi funziona così… ma non ci sono in copertina (ride).



Mio figlio nascerà a Napoli. Forse dovevo farlo prima così mi avrebbe visto giocare ma questo libro mi aiuterà a fargli capire che cosa ho fatto.Non abbiamo ancora deciso il nome che avrà. Tutti conoscete il mio amore per Napoli.

I gol più belli sono quelli che segni dopo tempo e difficoltà. Dopo l’assenza, l’operazione, poi il rientro ma non da titolare e il mio ultimo gol anche se un rigore è stato bellissimo.

