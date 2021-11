Marchetti, giornalista: “Nessuna novità su Insige. Sul rinnovo di Ospina…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato: “Inter-Napoli? Un punto in questo caso ne vale 3 perché 3 varrebbero 6. Il Napoli ha a disposizione 2 risultati su 3, l’importante è non farsi recuperare punti. Poi ovvio che il Napoli andrà lì a cercare di vincere, buttare l’Inter ancora più indietro in classifica sarebbe un bene. Insigne? Novità non ce ne sono, né di passi avanti né di passi indietro. Situazione di stallo. L’ultima novità – che però è vecchia – è la famosa offerta dal Canada, forte economicamente ma non così affascinante. Non so quanto possa essere affascinante, al di là del fattore economico, per un giocatore nel pieno del suo potenziale. Ospina e il rinnovo? In teoria le operazioni dovrebbero essere già partite. Il Napoli deve decidere su chi puntare l’anno prossimo e tecnicamente una scelta è già stata fatta”.