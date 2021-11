Mandava già a gennaio: passi avanti confermati ed ottimismo

Reinildo Mandava è l’obiettivo principale per la fascia sinistra del Napoli. Il giocatore è in scadenza con il Lille. L’idea del Napoli sarebbe quella di portare il difensore all’ ombra del Vesuvio già a gennaio. Stando a quanto riporta TMW, ci sarebbero passi avanti per l’operazione. Sul portale si legge: “L’idea è quella di convincere il Lille a lasciare andare il calciatore – che comunque continua a essere un titolare nell’équipe campione di Francia – già dal mercato invernale, per permettergli un inserimento agevole, con Mario Rui come titolare. L’intenzione sarebbe quella di cedere anche Ghoulam, se fosse possibile, ma è un esercizio difficile considerando un ingaggio che non è per nulla basso. L’algerino sta rientrando piano piano nelle gerarchie, ma la sua situazione rimane in bilico. I passi in avanti sono confermati e c’è grande ottimismo per la conclusione dell’operazione.”