Lautaro verso Koulibaly e Anguissa contro Barella, 2 degli scontri di domenica

Così le parole di Bergomi tratte dalla lunga intervista rilasciata Il Mattino:

L’Inter si affida a Lautaro…

«È in un momento di difficoltà, ma ci vuole poco per sbloccarsi: ha talento, è rapido».

Sulle sue tracce ci sarà Koulibaly.

«Che bel duello. L’impatto fisico di Kalidou è determinante. Quest’anno lo vedo concentrato come non accadeva da tempo. È uno che per forza fisica, per come sta in campo e come legge le situazioni, sposta gli equilibri».

A proposito di equilibri: in mezzo al campo tutto passa da Anguissa e Barella.

«Anguissa ha sorpreso tutti per personalità e per come sta in campo. Barella è il leader emotivo dell’Inter: accelera palla al piede ed è un agonista. Non ha paura di niente. Sarà un bel duello».