Inter, sindrome dopo sosta incerto il recupero di Dzeko

Dalle parti della Pinetina c’è già chi festeggia. Non ci sono coppe o finali in vista, ma si brinda perché per quest’anno solare le soste per le nazionali sono terminate. Questo perché lo score dei neroazzurri alla ripresa del campionato è stato fin qui decisamente sotto tono. Un piccolo passo indietro per Simone Inzaghi che ai tempi della Lazio era maestro di vittorie quando ripartiva dopo la sosta, mentre con l’Inter sta scoprendo l’altra faccia della medaglia ed è fermo a un misero punticino in due partite. A settembre il 2-2 in casa della Sampdoria, a ottobre il ko proprio contro la sua ex Lazio. Rispetto ad allora i sudamericani hanno avuto solo due impegni con le rispettive nazionali, mentre a ottobre le tre partite avevano imposto tempi di recupero decisamente più affettati. Ma poco importa, perché quando si tratta di infortunati la lista dell’Inter è sempre molto lunga. D’altra parte contro Napoli e Shakhtar non ci saranno De Vrij e molto probabilmente Sanchez, vittima dell’ennesimo infortunio (stavolta muscolare) quando gioca per il Cile. fonte: Il Mattino