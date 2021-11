In vista dell’Inter, Spalletti ha fatto le sue scelte. Un dubbio ancora da sciogliere

Mentre tra oggi e domani rientreranno gli ultimi azzurri impegnati con le rispettive nazionali, il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica al “Meazza” contro l’Inter. Il tecnico Luciano Spalletti, ex della sfida, ha già fatto le sue scelte di formazione. Ospina in porta, Di Lorenzo e Mario Rui ai lati, al centro ritorno della coppia Koulibaly e Rrahamani. A centrocampo spazio al duo Anguissa-Fabian Ruiz. Il dubbio della vigilia sarà Elmas o Zielinski, con il polacco favorito per motivi anche tattici rispetto al macedone. Infine Politano, Insigne e in avanti Osimhen.

Fonte: F. Mandarini Corriere dello Sport