Il contratto da big per Lozano è quasi uguale ad Insigne, scadrà nel 2024

Per l’attaccante messicano questa è la terza stagione a Napoli, sotto contratto con il club azzurro fino al 2024: venne acquistato dal Psv Eindhoven nell’estate del 2019 per 38 milioni più bonus. Il Chucky ha svelato il suo sogno di poter giocare un giorno in un club ancora più grande del Napoli, che vorrebbe dire un top club di Liga, Premier o Bundesliga visto che la squadra azzurra è capolista in serie A e da anni è grande protagonista in Europa. Un’ambizione futura, il presente per lui è la maglia azzurra del Napoli: ha tre anni di contratto (ingaggio di 4 milioni più bonus). Fonte: Il Mattino