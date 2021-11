Gallo, giorn.: “Lozano? Non ha detto nulla di clamoroso perché ciascuno ambisce al meglio”

Massimiliano Gallo, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live. “Dichiarazioni Lozano? Probabilmente non sempre i calciatori si rendono conto che parlare in Messico o a Napoli è la stessa cosa. Non ha detto nulla di clamoroso perché ciascuno ambisce al meglio ma chiaramente, dopo un incidente grave come il suo, in cui ha rischiato di rimanere paralizzato e perdere l’occhio, c’è stata una sottovalutazione della sua persona. Frasi infelici ma si può andare avanti. Torni a giocare come sa di poter fare ma con Spalletti può dare tanto. Questo per gli arbitri è un anno particolare, ci sono stati errori. Il Napoli è la squadra che avuto più rigori a favore ma ha ricevuto anche errori contro, anche se fin qui non ha subito grossi torti. Ayroldi in Napoli-Verona? Tutto sommato nessuna direzione di gara del Napoli è stata scandalosa, la Roma ha subito errori più gravi. Poi chiaramente la trasferta di Milano storicamente evoca precedenti sinistri ma magari ci sarà un arbitraggio esemplare, non dobbiamo fasciarci la testa prima di essercela rotta. Razzismo? Ci sono episodi emblematici dell’arretratezza del calcio italiano, un calcio incapace di fronteggiare la piaga del razzismo. Di fatto il calcio italiano sopporta e tollera il razzismo. Insigne è uno dei giocatori più rappresentativi della Nazionale: anni fa si disse che non ci si qualificò perché non giocò, ora è uno dei giocatori più importanti. Inter-Napoli? Agli azzurri va bene anche il pareggio, credo che la squadra possa giocare serenamente la sua partita”.