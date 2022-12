ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – G. Moraca (att. Pomigliano): “A Firenze raccogliere punti, non solo elogi. La squadra deve continuare su questa strada”

Il campionato di serie A femminile è fermo per gli impegni delle nazionali, Italia compresa. Al momento al vertice lotta a due Juventus e Sassuolo, ma occhio alle zona salvezza, dove si sta ben comportando il Pomigliano neo promosso in massima serie. Ilnapolionline.com ha intervistato l’attaccante della squadra campana Giusy Moraca.

Al di là dei risultati, soprattutto nelle ultime sfide, positivo l’inizio di stagione del Pomigliano. Cosa ne pensi in merito? “Come hai detto tu, tranne i risultati delle ultime giornate di campionato, stiamo dimostrando di esserci. La strada tracciata è quella giusta e dobbiamo continuare su questa strada. Credo che seguendo le direttive del mister e giocando in questo modo, possiamo raggiungere il traguardo prefissato dal club e fare il bene del Pomigliano”.

L’inizio di stagione tuo personale hai segnato due reti e fornendo ottime prestazioni. Sei soddisfatta a livello personale? “Indubbiamente sono contenta dei gol e delle prestazioni. Certo che si può fare sempre di più e come sempre mi alleno per migliorarmi e dare il massimo. Mi auguro che la squadra continui con queste prestazioni, con l’auspicio di tornare a far presto punti in campionato”.

Il Pomigliano femminile gioca bene e raccoglie consensi, ma cosa vi manca per fare il famoso salto di qualità? “La squadra scende in campo cercando sempre di giocarsela a viso aperto, come ci chiede il mister durante la settimana. E’ chiaro che dobbiamo essere concreti in zona gol, visto che nelle ultime gare, non sempre lo abbiamo fatto. Per ottenere i traguardi che ci siamo prefissati dovremo sfruttare al meglio le occasioni e tornare a far punti già dopo la sosta a Firenze”.

Nel tuo ruolo di attaccante hai già affrontato calciatrici come Girelli, Giacinti e Tarenzi. Un parere su queste tre giocatrici? “Chi come me è un’attaccante, affrontare loro che sono davvero forti e brave in zona realizzativa è una grande emozione. Sono molti forti, come in generale buona parte delle punte della serie A e mi auguro di poter prendere spunti da loro e crescere di partita in partita”.

Dopo questa lunga sosta affronterete in trasferta la Fiorentina. Che tipo di prestazione dovrete fare per raccogliere un buon risultato? “La Fiorentina è sicuramente una squadra dall’organico competitivo. Noi d’altro canto dovremo non solo giocare bene, ma tornare a fare punti, perché come hai detto tu, gli elogi e i complimenti fanno sempre piacere, ma dobbiamo tornare da Firenze con un risultato positivo. La strada da percorrere è ancora lunga e vogliamo confermare a fine stagione la categoria”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

