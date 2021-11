Ecco i disponibili per Inzaghi, quelli tornati senza infortuni!

Ci sono anche quelli che sono rientrati dalle nazionali senza infortuni. È questo il caso dell’olandese Dumfries che ieri ha lavorato da solo e oggi si aggregherà al gruppo. Mentre confortano le condizioni di Barella dopo il doppio impegno con la Nazionale tra Svizzera e Irlanda del Nord. Lui ci sarà, e al suo fianco certamente non mancherà Brozovic. Dubbi, invece, per il terzo centrocampista, perché molto potrebbe dipendere dalle condizioni di Dzeko. Se il bosniaco sarà abile e arruolabile dal primo minuto in attacco, il terzo centrocampista potrebbe essere Calhanoglu. Dubbi anche in difesa, dove bisognerà trovare un’alternativa all’assenza di De Vrij. La prima opzione è quella di arretrare Dimarco nei tre centrali (a sinistra) con lo scivolamento di Bastoni in mezzo, oppure l’inserimento di Ranocchia per lasciare invariato il terzetto a protezione di Handanovic. Infine in forte dubbio Alexis Sanchez per la botta alla caviglia presa contro l’Ecuador, mentre nulla di grave per Lautaro Martinez che dovrebbe far coppia con Dzeko per il match contro gli azzurri.

Fonte: Il Mattino