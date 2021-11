Dopo la Nigeria, Osimhen vuole ritrovare la via della rete anche con il Napoli

Il Napoli da oggi ritroverà tra gli altri anche Victor Osimhen, rinfrancato dalle reti in nazionale contro Liberia su rigore e Capo Verde dopo due minuti di gioco. Invece con la maglia azzurra è precisamente, in occasione del match contro l’Inter, un mese esatta che non segna. Troppo per un calciatore che tecnicamente e non solo ha mostrato enormi progressi. Il bomber nigeriano, prima della sosta, è andato vicinissimo alla rete, cogliendo un palo dopo essersi girato nello stretto. Domenica non ci sarà a marcarlo De Vrij, fermo per infortunio, probabilmente Bastoni, ma c’è la voglia di segnare in un big-match e incidere su una sfida da vertice.

Fonte: F. Mandarini CdS