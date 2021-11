Difficile per il tifosi azzurri la trasferta a Mosca. Occorre certificazione Russa

Ieri è cominciata la prevendita per lo Spartak: fino alle 16 di domani sarà possibile prenotare il voucher che poi dovrà essere trasformato in biglietto e il costo del settore riservato agli ospiti è di 15 euro. Con una precisazione che escluderà le partenze dall’Italia: l’acquisto e l’ingresso allo stadio sono consentiti solo in possesso di un QR code russo, ottenibile dopo aver effettuato due dosi del vaccino Sputnik V oppure con un certificato di guarigione da meno di sei mesi riconosciuto in Russia. Ad oggi è difficile che ci possano essere tifosi azzurri che possano andare a seguire la squadra all’Otkytie Arena, viste tutte queste restrizioni, soprattutto sulla questione vaccino.

Fonte: F. Mandarini (CdS)