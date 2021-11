Del Porto: “Diego? Non siamo stati in grado di restituirgli, almeno in parte,quello che lui ci ha dato”

Dario Del Porto, giornalista di Repubblica, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “Si sarebbe potuto fare qualcosa di più per salvare Maradona? Probabilmente sì, Diego è stato un punto di riferimento per tutti, non siamo stati in grado di restituirgli almeno in parte quello che lui ci ha dato. Per commemorarlo, domani con Repubblica uscirà un libro, Il nostro Diego, che raccoglie racconti e reportage da Napoli e Buenos Aires e testimonianze di grandi giornalisti. La situazione contrattuale di Insigne? La trattativa è ancora in corso, ci sta che le basi di partenza siano molto divergenti. Sono convinto che alla fine Lorenzo resterà al Napoli”.