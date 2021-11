CdS – DAZN, No a cambiamenti in corsa

ROMA – Il calcio in rete non prende. E forse nemmeno rende. Non è un periodo facile per Dazn, stretta tra due fuochi: le pressioni del governo da una parte, le rimostranze dei suoi alleati dall’altra. Partiamo dalla prima notizia: ieri il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato i vertici dell’azienda per un chiarimento sullo “stop” alla doppia utenza su un unico abbonamento – tema sul quale Dazn aveva già rassicurato i consumatori, spiegando di non voler apportare modifiche nell’immediato – e per ribadire (l’ha fatto insieme alla sottosegretaria Ascani) la necessità di una maggiore attenzione sulla qualità del servizio erogato. Sono diverse le criticità: secondo un’indagine di YouTrend e Altroconsumo, immagini sgranate e ritardi avrebbero condizionato la visione del 72% degli utenti con buona connessione (la percentuale sale all’87% tra chi sta messo peggio con internet) e oggi solo meno della metà dei clienti (il 43%) confermerebbe la scelta per il 2022-23.