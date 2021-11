Bucchioni: “La panchina del Napoli è certamente all’altezza, Anguissa ha dato qualcosa”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live. “Chi sta meglio tra Napoli, Inter e Milan? Tutte hanno un buon organico e hanno colmato delle lacune. La panchina del Napoli è certamente all’altezza, Anguissa ha dato qualcosa e l’attacco ha soluzioni. L’Inter ha perso giocatori importanti ma li ha rimpiazzati bene. Anche loro hanno molte alternative. Strada facendo ho trovato un grandissimo equilibrio, anche per lo scontro diretto di domenica faccio fatica a dire una favorita. Non sarà decisivo questo mese ma quello di gennaio, vedo un bello sprint finale. Lozano? Mi verrebbe voglia di dirgli di giocare meglio e di essere più incisivo, da lì può passare la sua ambizione. Ha buone qualità tecniche che però spesso non corrispondono a quanto dà. Deve dare di più del Napoli. Uno che fa questi discorsi piace poco. Napoli è una grande piazza, dove poi potrebbe andare? Si chieda anche questo. Per l’Inter la partita è decisiva, ci dirà se l’Inter può lottare o meno. Anche Spalletti credo non si accontenterà del pareggio, la mentalità è questa e va consolidata. Le due squadre partono alla pari ma il Napoli può vincere”.