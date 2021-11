Bergomi come avrebbe marcato Osimhen, la risposta è diplomatica!

Così risponde (clicca qui per l’intervista completa) Beppe Bergomi ai microfoni de Il Mattino:

«Osimhen. È uno che ti permette di giocare con la difesa anche più bassa, perché poi lo lanci e via. Come faceva l’Inter lo scorso anno con Lukaku».

Domenica che partita sarà per lui?

«È vero che nelle gare in cui si è alzato un po’ il livello sia andato più in difficoltà, e penso alle sfide con Juventus e Roma, ma nell’Inter domenica mancherà De Virj che comanda la linea».

Questo cosa vuol dire?

«Che tutto il reparto può andare in crisi per le sgasate di Osimhen. Dovranno alzare la linea difensiva e lì, in quegli spazi, lui può fare male. D’altra parte gli basta un lancio lungo che lui parte e non lo prendi più. Ricordo ancora che all’inizio Spalletti mi disse che doveva ancora crescere, ma adesso vedo che ha trovato sensibilità nelle giocate palla a terra».

Da marcare sarebbe stato duro anche per lei?

«Il mio era un altro calcio, ma Osimhen mi ha dato una bella impressione, ha velocità e forza fisica. Devo ammettere che è l’attaccante che mi ha impressionato di più in questo campionato».