RIVIVI IL LIVE – Matteo Politano: “Inter-Napoli? Partita da vincere”

Fine del salottino a Radio Kiss Kiss per Matteo Politano

14,11 – Matteo Politano: “Dobbiamo scendere in campo pensando ad una sfida alla volta, sapendo che sarà un mese importante e giocare tutte le gare al meglio delle nostre possibilità. Insigne? Il rapporto è ottimo, lui scherza quando c’è da farlo, ma serio al momento giusto. Per il titolo di domenica al “Meazza” Inter-Napoli, partita da vincere”

14,09 – Matteo Politano: “Ha ragione Koulibaly, siamo più consapevoli delle nostre qualità e rispetto al passato sappiamo leggere meglio le gare. Sul gol è chiaro che sono contento, ma come dico sempre l’importante è vincere le partite a prescindere dal marcatore”.

14,07 – Matteo Politano: “Il calendario? Sono tutte sfide difficili, ma dobbiamo pensare ad una gara alla volta, a cominciare dall’Inter. Al “Meazza” sappiamo che non sarà una sfida facile, quando è pieno si fa sentire, ma ce la giocheremo al meglio e poi loro sono la squadra da battere”.

14,05 – Matteo Politano: “Le settimane della sosta per le nazionali non è facile, visto che molti rientrano dagli impegni in maniera scaglionata. Li aspettiamo perchè ci aspetterà una sfida importante contro l’Inter, oppure battaglia. Siamo un gruppo forte e coeso e quando segniamo siamo uniti tutti insieme perchè ci vogliamo bene”

14,02 – Matteo Politano: “La fase difensiva è molto importante, sappiamo che se non prendiamo gol prima o poi lo facciamo. Spalletti? E’ un grande allenatore, ci sa motivare davvero tanto e noi lo seguiamo con molta attenzione. Qui mi trovo davvero bene, assieme alla mia famiglia e voglio fare bene per i tifosi”

14,00 – Matteo Politano: “In vista dell’Inter siamo carichi, abbiamo avuto due settimane per preparare le sfida contro i nerazzurri. Attendiamo gli altri nazionali e poi scendiamo in campo per giocarcela al meglio. Affronteremo una squadra forte e l’obiettivo è tenerli lontani dalla classifica”

Appuntamento con gli azzurri. Tra poco, verso le ore 14.00, l’esterno azzurro, Matteo Politano, sarà ospite della radio ufficiale del club partenopeo per parlare, attraverso la radio, con i tifosi. Il suo momento, l’esperienza napoletana, il primo posto della squadra, i suoi rapporti con tecnico ed ambiente, saranno alcuni degli argomenti sicuramente toccati. IlNapolionline vi informerà e vi terrà aggiornati