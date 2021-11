WOMEN CHAMPIONS – Bonansea (att. Juventus): “Il Wolfsburg? Giochiamocela senza paura”

Domani alle ore 18,45 si giocherà per la Women Champions la sfida per la quarta giornata tra le padroni di casa del Wolfsburg e la Juventus. All’andata è terminata 2-2. Ecco le parole della punta delle bianconere Barbara Bonansea. «Sarà una delle partite più importanti, ma tutte le gare lo sono e se questa vale così tanto è anche grazie a quelle che abbiamo giocato prima. Se riusciremo a vincere sarà forse la più importante di tutte. Mi aspetto una gara simile a quella dell’andata e noi andremo a giocarcela per vincere, senza paura. Abbiamo visto il livello del loro gioco e sappiamo le qualità delle altre squadre europee, ma se siamo riuscite a giocarcela è anche grazie alla crescita del campionato italiano. Abbiamo sicuramente acquisito inoltre nuova consapevolezza, imparando anche dalle sconfitte. Qui mi sento a casa, penso questa sia una delle squadre più forti in cui io abbia giocato e con il Mister ci siamo posti grandi obiettivi. Abbiamo ancora grandi margini di crescita».

A seguire le parole del mister delle bianconere Joe Montemurro: “Sarà una delle partite più importanti per me, io lavoro per queste partite. La gara di domani, in trasferta, con tanta pressione e contro una delle più grandi squadre del mondo ci dirà tanto sul livello che abbiamo raggiunto. Ora ci conosciamo meglio, abbiamo visto che tipo di pressione sono in grado di mettere loro e quale sia il loro gioco, quindi le ragazze saranno ancora più pronte. Sarà importante tatticamente mantenere i reparti vicini: vogliamo offrire una grande prestazione contro una squadra che ha fatto la storia del calcio femminile. Scelte di formazione? Queste partite si affrontano tutti insieme, sia chi scende in campo dall’inizio che chi entrerà a gara in corso dovrà dare un contributo fondamentale”.

