Ultime Inter – Dal Sudamerica non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi

Le Nazionali a questo giro, non hanno portato buone notizie per Simone Inzaghi e l’Inter. Oltre all’infortunio di De Vrij, niente sfida contro il Napoli, saranno ore d’attesa anche per Bastoni e Dzeko, ma c’è un cauto ottimismo. Nella notte dal Sudamerica non arrivano notizie confortanti per il tecnico ex Lazio. Escono dal campo Alexis Sanchez per Ecuador-Cile, in forte dubbio per il Napoli, ma anche Lautaro Martinez per Brasile-Argentina. Saranno ore d’attesa per i tifosi dell’Inter e con l’auspicio che lo staff medico possano dare notizie confortanti.

Fonte: calciomercato.it