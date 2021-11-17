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Ufficiale – Gli arbitri per la 13ma di Serie B: Mariani per il Benevento

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 13ª giornata di andata del Campionato di Serie B 2021/22 in programma sabato 20 novembre.

FROSINONE – LECCE h. 14.00
FABBRI
LO CICERO – CECCON
IV: MONALDI
VAR: GIUA
AVAR: IMPERIALE

PORDENONE – ASCOLI h. 14.00
SANTORO
ROSSI C. – SCHIRRU
IV: RINALDI
VAR: MASSIMI
AVAR: PAGNOTTA

SPAL – ALESSANDRIA h. 14.00
MARCENARO
MACADDINO – TRINCHIERI
IV: ANCORA
VAR: MARESCA
AVAR: ROCCA

TERNANA – CITTADELLA h. 14.00
PRONTERA
AVALOS – D’ASCANIO
IV: MIRABELLA
VAR: MARINI
AVAR: MASTRODONATO

PERUGIA – CROTONE h. 16.15
MINELLI
CECCONI – VIGILE
IV: CARELLA
VAR: CAMPLONE
AVAR: FIORE

LR VICENZA – BRESCIA h. 18.30
ABBATTISTA
DELLA CROCE – GARZELLI
IV: DJURDJEVIC
VAR: AYROLDI
AVAR: RASPOLLINI

PARMA – COSENZA Domenica 21/11 h. 14.00
MIELE G.
CARBONE – MARGANI
IV: IACOBELLIS
VAR: MARESCA
AVAR: PRENNA

REGGINA – CREMONESE Domenica 21/11 h. 14.00
MARINELLI
SCATRAGLI – YOSHIKAWA
IV: SAIA
VAR: DIONISI
AVAR: MUTO

MONZA – COMO Domenica 21/11 h. 16.15
SERRA
VIVENZI – LAUDATO
IV: SFIRA
VAR: SACCHI
AVAR: DEI GIUDICI

PISA – BENEVENTO Domenica 21/11 h. 20.30
MARIANI
PAGLIARDINI – FONTEMURATO
IV: MARINI N.
VAR: DI MARTINO
AVAR: COLAROSSI

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