Spalletti riceve buone notizie da Manolas e dal giro dei tamponi

Il Napoli ha ripreso nel pomeriggio di ieri gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della sfida del “Meazza” contro l’Inter. Per Luciano Spalletti, oltre ad aver visto tornare i primi nazionali: Koulibaly, Rrahamani, Lobotka ed Elmas, ci sono state altre buone notizie. La prima è il rientro in gruppo per Manolas, per completare il quartetto difensivo. L’altra è che ieri il giro dei tamponi del gruppo squadra sono risultati tutti negativi. Dopo la positività di Demme, come da protocollo, due rapidi controlli ed e l’esito ha fatto sorridere lo staff azzurro.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport